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    Нижник та Калюжна – найкращі легкоатлети квітня в Україні

    • Сьогодні, 18:30
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    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні

    І у чоловіків, і у жінок члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники віддали перевагу переможцям чемпіонату України з бігу на 10000 метрів, який проходив 30 квітня у Черкасах. Серед чоловіків найкращим було визнано Миколу Нижника, серед жінок – Вікторію Калюжну.

    Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    легка атлетика
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