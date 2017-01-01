Нижник та Калюжна – найкращі легкоатлети квітня в Україні

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Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів квітня в Україні

І у чоловіків, і у жінок члени Ради ФЛАУ, журналісти та вболівальники віддали перевагу переможцям чемпіонату України з бігу на 10000 метрів, який проходив 30 квітня у Черкасах. Серед чоловіків найкращим було визнано, серед жінок –

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України