Перемоги у Дебрецені і призовий фініш у Тюбінгені
- Сьогодні, 14:50
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Українські легкоатлети показують свою майстерність на міжнародних змаганняхОсновним легкоатлетичним турніром минулого вікенду став Кубок Європи зі спортивної ходьби. Але успіхи Україні приніс не лише він.
Гліб Піскунов встановив національний юніорський рекорд з метання молота у Галле, а Аліна Шух побила два особистих рекорди у Таллінні – з метання списа і штовхання ядра.
20 травня міжнародний легкоатлетичний турнір також приймав Тюбінген. Анастасія Бризгіна фінішувала там третьою з бігу на 200 метрів (23,85 с), а Анастасія Ткачук була 12-ю з бігу на 1500 метрів (4.17,24 хв).
Вадим Кравчук виграв змагання зі стрибків у висоту у Дебрецені (2,11 м). У змаганнях серед дівчат українки оформили переможний дубль: Ілона Заскалько перемогла (1,79 м), а Анна Пилявець була другою (1,73 м).
21 травня у Кавасакі Ганна Гацько-Федусова була сьомою з метання списа (57,27 м).
Джерело: Федерація легкої атлетики України