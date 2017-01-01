Побачила світ книга Валерія Борзова «Великий спринт уві сні і наяву»

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Дворазовий Олімпійський чемпіон, 4-разовий чемпіон Європи з бігу на 100 та 200 метрів, уславлений спринтер Валерій Борзов написав книгу «Великий спринт уві сні і наяву»

Книга – про оригінальний практичний досвід досягнення резонансного успіху в спринтерському бігу, оскільки цей досвід став визначальним фактором для реалізації доленосних планів автора після завершення спортивної кар’єри. Додаткову цінність книзі надає описання яскравих епізодів з його життя, а також ключових складових технології, методики, принципів планування, моделювання тренувального та змагального процесів. Прикладне використання в спортивній практиці психологічних образів, аутогенних прийомів, імітації рухів деяких представників живої природи знайомить читачів з інтелектуальними особливостями школи спринтерського бігу. На сторінках книги всебічно представлені особливості тренувального процесу Валерія Борзова, що дозволили йому повною мірою реалізувати свої задатки та досягти визначних результатів.

Книга пропонується спортсменам-спринтерам, тренерам і фахівцям, які цікавляться проблематикою спортивної діяльності, включаючи практику застосування авторських методик у тренувальному процесі, педагогічних, психологічних, етичних та емоціональних прийомів у ході підготовки та участі в змаганнях.

- Це не автобіографічний опус, а скоріш методичний посібник для молодих спортсменів, тренерів, фахівців легкої атлетики, - розповідає Валерій Пилипович. – Я спробував передати зміст тренувального процесу: його сутність, форму, описати технологію всього, що знаю і що робив у спорті. Тобто фактично – це книга-спадщина. До речі, серія, яку вона започаткувала, так і називається – «Спадщина».

Я, певно, перший, хто написав усю правду про спорт виходячи зі свого життєвого досвіду. Читай, думай, а потім роби – так я б охарактеризував девіз цього видання. І ключове слово тут – думай!

Нагадаємо, що це вже не перший літературний досвід Валерія Пилиповича. Також він є автором книг «Секрети швидкості», «10 секунд – ціле життя», «Добігти до себе» (разом з Борисом Акумовим).

Придбати книгу «Великий спринт у житті і наяву» можна у відділі реалізації видавництва «Олімпійська література» за адресою: м. Київ, вулиця Фізкультури, 1 (корпус №3 Національного університету фізичного виховання і спорту України). Вартість одного примірника – 90 грн.

Джерело: Федерація легкої атлетики України