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    Побито юніорський рекорд України зі стрибків з жердиною

    • Сьогодні, 10:53
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    Владислав Малихін перевершив попереднє досягнення одразу на 15 сантиметрів

    Владислав Малихінпобив національний юніорський рекорд України зі стрибків з жердиною. Попереднє досягнення він перевершив одразу на 15 сантиметрів, подолавши у польському місті Жари висоту 5,7 м (27 травня).

    Slusarski Memorial, таку назву носить міжнародний турнір зі стрибків з жердиною, завершився для Малихіна не лише рекордом, а ще й перемогою і виконанням кваліфікаційного нормативу для участі у чемпіонаті світі у Лондоні (4–13 серпня 2017 р.). Крім того результат 5,7 метра наразі входить до вісімки найкращих цього сезону у світі.

    Попередній рекорд України U20 – 5,55 метра – повторювали кілька разів. Спочатку Сергій Бубка двічі долав цю висоту у 1982 році. У 1987-му це зробив Роман Барабашов. А 2002-го 5,55 підкорилися ще двом юніорам – Максиму Мазурику й Владиславу Ревенку.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    рекорд стрибки з жердиною
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