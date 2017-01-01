Редкач і Мендес пройшли традиційну процедуру зважування напередодні бою

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Українець виявився трохи легшим за домініканця

2 травня на арені Sportsmans Lodge у Студіо Сіті, штат Каліфорнія, український середньоваговик(20-1-2, 16 КО) проведе 10-раундовий поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією IBF – домініканцем Аргенісом Мендесом (23-1- 5, 12 КО). За добу до бою боксери пройшли процедуру зважування.

Редкач виявився трохи легшим за свого опонента. Під українцем стрілка вагів завмерла на позначці 136,6 фунтів (61,6 кг). Маса тіла латиноамериканця становила 136,8 фунтів (61,7 кг).

Після зважування обидва боксери провели традиційну дуель поглядів.

Нагадаємо, що свій попередній поєдинок Редкач провів 28 січня проти Демонда Брока і переміг технічним нокаутом у восьмому раунді.

Джерело: xsport.ua