«Шахтар» буде проводити домашні матчі в Харкові

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Контракт підписаний до кінця 2017 року

Футбольний клуб «Шахтар» підписав договір з ОСК «Металіст» про проведення всіх домашніх матчів єврокубків, Прем'єр-ліги та Кубка України в Харкові, повідомляє офіційний сайт гірників. Угода розрахована до кінця 2017 року. Всі витрати по догляду за газоном ОСК «Металіст» візьме на себе «Шахтар». При цьому команда продовжить базуватися в Києві та тренуватися в Святошино.



«Матчі, які ми провели в Харкові, підтвердили, що в цьому регіоні є багато вболівальників «Шахтаря». Ми вдячні владі Харкова та області, а також ФФУ за можливість виступати на стадіоні «Металіст». Це дозволить нам бути ближче до своїх уболівальників, і я переконаний, що ми зможемо порадувати їх красивою грою і хорошими результатами», – сказав генеральний директор клубу Сергій Палкін. У Харкові і області з'явиться широка мережа реалізації квитків, а для вболівальників із Донбасу буде діяти знижка 20%. Також планується відновити роботу «Шкільного», «Студентського» і «Сімейного клубу».

Крім того, заплановано відкриття магазину з продажу клубної атрибутики.





