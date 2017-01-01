«Шахтар» обіграв угорський «Дебрецен» і посів 3-тє місце в Atlantic Cup

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Матч завершився з рахунком 2:1

У Лагуші (Португалія) завершився матч за 3-тє місце турніру Atlantic Cup, в якому донецький «Шахтар» обіграв угорський «Дебрецен», повідомляє офіційний сайт гірників. Матч завершився з рахунком 2:1.

Гірники дуже активно розпочали матч і до середини першого тайму вже вели в рахунку з перевагою в два голи. На 27-й хвилині Фред відкрився праворуч, отримав м'яч від Дентіньо і подав – удар Тайсона парирував воротар, але на добиванні в потрібній точці опинився Бланко Лещук – 1:0. А за дві хвилини, на 29-й, відмінна атака «Шахтаря» привела до того, що після ефектного пасу черпаком від Тайсона, Дентіньо обробив і завдав чіткого удару повз воротаря – 2:0.

А на 37-й хвилині контратака «Дебрецена» призвела до подачі Ханджича на голову Фельтшеру та точного удару останнього – 2:1.

У другому таймі гірники не раз могли збільшити рахунок у матчі, але в підсумку перевага лідера чемпіонату України залишилася мінімальною. Свій наступний матч – останній перед офіційною грою 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Сельти» – донеччани проведуть 10 лютого в Бразі.