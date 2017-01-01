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    Шість українок візьмуть участь у спринті на Кубку світу з біатлону

    • Сьогодні, 11:12
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    Етап Кубка світу в Пхенчхані стартує сьогоднішньої жіночої спринтерської гонкою

    Сьогодні, 2 березня, в південнокорейському Пхенчхані відбудеться спринтерська гонка у жінок в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

    Україну представлять одразу шість спортсменок: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Валя Семеренко, Ольга Абрамова.

    Відзначимо, що з першої тридцятки загального рейтингу в стартовому листі відсутні тільки Ванесса Хінц і Франциска Пройсс.

    Початок гонки заплановано на 13:15 за київським часом.

    4. Юлія Джима
    19. Олена Підгрушна
    21. Анастасія Меркушина
    40. Ірина Варвинець
    53. Валя Семеренко
    95. Ольга Абрамова

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон Кубок світу Збірна України
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