Шість українок візьмуть участь у спринті на Кубку світу з біатлону
- Сьогодні, 11:12
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Етап Кубка світу в Пхенчхані стартує сьогоднішньої жіночої спринтерської гонкою
Сьогодні, 2 березня, в південнокорейському Пхенчхані відбудеться спринтерська гонка у жінок в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Україну представлять одразу шість спортсменок: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Валя Семеренко, Ольга Абрамова.
Відзначимо, що з першої тридцятки загального рейтингу в стартовому листі відсутні тільки Ванесса Хінц і Франциска Пройсс.
Початок гонки заплановано на 13:15 за київським часом.
4. Юлія Джима
19. Олена Підгрушна
21. Анастасія Меркушина
40. Ірина Варвинець
53. Валя Семеренко
95. Ольга Абрамова
Джерело: segodnya.ua