Сьогодні в легкій атлетиці останній день каяття

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3 квітня спливає термін добровільних зізнань у вживанні заборонених препаратів або використовуванні заборонених методів

Понад місяць тому, напередодні від’їзду збірної України з легкої атлетики на чемпіонаті Європи у приміщенні, врамках антидопінгової діяльності Федерації легкої атлетики України віце-президент ФЛАУ та голова Комісії юридичних проваджень ФЛАУ Фідель Тимченко провів семінар для членів команди.

Під час нього пан Тимченко закликав спортсменів, які вживали заборонені препарати або використовували заборонені методи, добровільно зізнатися в цьому. Він гарантував, що інформація про це не набуде розголосу, до спортсмена не буде вжито санкцій, окрім карантину (тимчасового відсторонення від змагань) на період, поки залишки заборонених речовин не залишать організм. Було встановлено термін добровільного зізнання – до 3 квітня цього року. Якщо ж після цієї дати допінг-тести якогось із атлетів дадуть позитивний результат, до них не будуть застосовуватись правила ІААФ, які дають право на пом'якшення санкції. Навпаки, факт не зізнання у встановлений для цього період буде розцінено як обтяжуючу обставину.

Джерело: Федерація легкої атлетики України