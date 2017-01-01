Світоліна вийшла у 1/4 фіналу на турнірі в Стамбулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка обіграла румунку Олександру Каданцу в матчі другого кола

стала чвертьфіналісткою турніру серії WTA International в Стамбулі. У матчі другого кола перша ракетка змагань в двох сетах здолала 292-ю ракетку світу Олександру Каданцу з Румунії - 6: 3, 6: 3.

Тенісистки провели на корті 1 годину . За цей час Світоліна зробила два ейси, одну подвійну помилку і реалізувала п'ять брейк-поінтів з дев'яти. Каданцу жодного разу не подала навиліт, допустила дві помилки при введенні м'яча в гру і виграла два гейми на прийомі.

В 1/4 фіналу Світоліна гратиме з п'ятої сіяної, румункою Сораною Кирстей, яка обіграла грекиню Марію Саккарі.



Також в Стамбулі боротьбу продовжує ще одна українка - 16-річна Даяна Ястремська, яка буде грати зі словачкою Яною Чепеловою.

Джерело: xsport.ua