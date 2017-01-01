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    Світоліна вийшла у 1/4 фіналу на турнірі в Стамбулі

    • Сьогодні, 22:16
    • Розсилка

    Українка обіграла румунку Олександру Каданцу в матчі другого кола

    Еліна Світоліна  стала чвертьфіналісткою турніру серії WTA International в Стамбулі. У матчі другого кола перша ракетка змагань в двох сетах здолала 292-ю ракетку світу Олександру Каданцу з Румунії - 6: 3, 6: 3.

    Тенісистки провели на корті 1 годину . За цей час Світоліна зробила два ейси, одну подвійну помилку і реалізувала п'ять брейк-поінтів з дев'яти. Каданцу жодного разу не подала навиліт, допустила дві помилки при введенні м'яча в гру і виграла два гейми на прийомі.

    В 1/4 фіналу Світоліна гратиме з п'ятої сіяної, румункою Сораною Кирстей, яка обіграла грекиню Марію Саккарі.

    Також в Стамбулі боротьбу продовжує ще одна українка - 16-річна Даяна Ястремська, яка буде грати зі словачкою Яною Чепеловою.

    Джерело: xsport.ua

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