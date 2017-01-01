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    Українка Легенькова фінішувала другою на марафоні серії IAAF Silver Label Road Races

    • Вчора, 22:25
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    Ще одна українка Тетяна Вернигор фінішувала четвертою

    Українка Наталія Легонькова  фінішувала другою на марафоні у Ганновері (Німеччина). Змагання входили до серії IAAF Silver Label Road Races.

    Легонькова подолала дистанцію за 2:33.20 год. Швидше марафон у Ганновері пробігла лише Фате Тола, яка представляє Німеччину (2:27.48 год). Тетяна Вернигор  з результатом 2:38.48 год фінішувала четвертою.

    Змагання серед чоловіків виграв кенієць Аллан Кіпкорір Кіпроно (2:09.52 год).

    Нагадаємо, що 2 квітня на марафоні цієї ж серії у Тегу (Південна Корея) Ольга Котовська була п’ятою з часом 2:30.18 хв.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    марафон
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