Українка Легенькова фінішувала другою на марафоні серії IAAF Silver Label Road Races
- Вчора, 22:25
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Ще одна українка Тетяна Вернигор фінішувала четвертоюУкраїнка Наталія Легонькова фінішувала другою на марафоні у Ганновері (Німеччина). Змагання входили до серії IAAF Silver Label Road Races.
Легонькова подолала дистанцію за 2:33.20 год. Швидше марафон у Ганновері пробігла лише Фате Тола, яка представляє Німеччину (2:27.48 год). Тетяна Вернигор з результатом 2:38.48 год фінішувала четвертою.
Змагання серед чоловіків виграв кенієць Аллан Кіпкорір Кіпроно (2:09.52 год).
Нагадаємо, що 2 квітня на марафоні цієї ж серії у Тегу (Південна Корея) Ольга Котовська була п’ятою з часом 2:30.18 хв.
Джерело: Федерація легкої атлетики України