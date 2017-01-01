Українка Мазур стала п'ятою в багатоборстві на київському етапі Гран-Прі з художньої гімнастики

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Ганна Різатдінова припинила виступи після вправ з обручем

У київському Палаці Спорту відбувся другий етап світової серії Гран-Прі з художньої гімнастики. У перший змагальний день відбувся фінал в багатоборстві. Кращий результат серед українок продемонструвала прима національної збірної

Українка зупинилася на п'ятому місці, набравши в загальній сумі 63,150 бала. У вісімку найсильніших також зуміла пробитися сеніорка Олена Дьяченко, яка зупинилася на сьомому місці з 61, 550 бала.

Абсолютною чемпіонкою київського етапу світової серії Гран-Прі стала росіянка Поліна Хоніна, яка заробила 68, 900 пунктів. На другій позиції закріпилася ще одна представниця Росії Юлія Бравікова з 65, 850 балів, а трійку найсильніших замкнула ізраїльтянка Вікторія Філановські, яка набрала 65, 800 пунктів.

Варто відзначити, що володарка олімпійської бронзи Ганна Різатдінова виступила лише у вправах з обручем, показавши третій результат - 17,600. Лідер національної збірної була змушена припинити свою участь в турнірі через травму.

Джерело: xsport.ua