Українка Мазур стала п'ятою в багатоборстві на київському етапі Гран-Прі з художньої гімнастики
- Сьогодні, 10:07
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Розсилка
Ганна Різатдінова припинила виступи після вправ з обручемУ київському Палаці Спорту відбувся другий етап світової серії Гран-Прі з художньої гімнастики. У перший змагальний день відбувся фінал в багатоборстві. Кращий результат серед українок продемонструвала прима національної збірної Вікторія Мазур.
Українка зупинилася на п'ятому місці, набравши в загальній сумі 63,150 бала. У вісімку найсильніших також зуміла пробитися сеніорка Олена Дьяченко, яка зупинилася на сьомому місці з 61, 550 бала.
Абсолютною чемпіонкою київського етапу світової серії Гран-Прі стала росіянка Поліна Хоніна, яка заробила 68, 900 пунктів. На другій позиції закріпилася ще одна представниця Росії Юлія Бравікова з 65, 850 балів, а трійку найсильніших замкнула ізраїльтянка Вікторія Філановські, яка набрала 65, 800 пунктів.
Варто відзначити, що володарка олімпійської бронзи Ганна Різатдінова виступила лише у вправах з обручем, показавши третій результат - 17,600. Лідер національної збірної була змушена припинити свою участь в турнірі через травму.
Джерело: xsport.ua