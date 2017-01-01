Українка перемогла на турнірі найпрестижнішої зимової легкоатлетичної серії

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Олеся Повх показала найкращий результат сезону

1 лютого Дюссельдорф приймав міжнародний легкоатлетичний турнір PSDBankLeichtathletikMeeting. Це був другий етап серії IAAFWorldIndoorTour, і саме він подарував українцям неабиякий привід для радості.

Олеся Повх у забігу на 60 метрів фінішувала другою (7,25 с). Це гарантувало їй вихід до фіналу змагань, де вона і проявила свою готовність до турніру. Коронний старт Олесі – і перемога на фініші з найкращим результатом сезону. Свій попередній показник вона покращила на одну соту секунди – 7,16 с.

Ольга Саладуха завершила змагання з потрійного стрибка з п’ятим результатом. Найкращий свій результат у Дюссельдорфі українка показала у заключній, шостій спробі – 13,87 м. Перемогла португалка Патрісія Мамона (14,11 м). Лідер сезону, венесуелка Юлімар Рохас зробила два заступи і припинила змагання через травму.

Француз Паскаль Мартіно-Лягард вже у забігу встановив найкращий результат сезону у світі з бігу на 60 метрів з бар’єрами (7,53 с), але у фіналі фінішував четвертим (7,62 с). Для його співвітчизника, Дімітрі Баску, змагання закінчилися травмою. Проте атлет показав ще швидші секунди, ніж до цього Лягард – 7,51 с. Щоправда, такий же час був і в іспанця Орландо Ортеги і саме його фотофініш визначив переможцем. Баску другий.

Найкращими результатами сезону у світі закінчилися фінали з бігу на 800 метрів (1.46,17 хв, поляк Адам Кщот) і 1500 метрів серед чоловіків (3.37,62 хв, кенієць Еліджа Манангоі). На першу сходинку світового топ-листа сезону з бігу на 800 метрів серед жінок піднялася полька Йоанна Йозвік (2.00,91 хв).

Наступний етап IAAFWorldIndoorTour відбудеться 4 лютого у Карлсруе.