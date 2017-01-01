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    Українки стали переможницями міжнародних легкоатлетичних змагань у Мадриді

    • Сьогодні, 09:36
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    Наші спортсмени продовжують вдало виступати на міжнародних турнірах

    Українки Анна Плотіцина і Марина Килипко  стали переможницями міжнародних легкоатлетичних змагань у Мадриді. Більше того, для Плотіциної 24 лютого стало днем встановлення нового особистого рекорду.

    Дистанцію 60 метрів з бар’єрами Анна Плотіцина подолала за 7,98 с, що на одну соту секунди ліпше від її попереднього досягнення. Всього однієї сходинки не вистачило Ганні Чубковцовій для потрапляння до першої трійки. З часом 8,41 с вона четверта.

    Марина Килипко стрибком на 4,47 м з першої спроби забезпечила собі виграш у секторі для стрибків з жердиною. Після цього вона намагалася подолати 4,62 м, проте встановити рекорд України у приміщенні харків’янці поки що не вдалося.

    Ірина Геращенко стала другою зі стрибків у висоту (1,89 м), поступившись лиш олімпійській чемпіонці Рут Бейтіа з Іспанії (1,98 м). А Вікторія Кащєєва фінішувала третьою з бігу на 60 метрів (7,45 с). Перемогла тут Андреа Пуріка з Венесуели (7,30 с).

    Джерело: Федерація легкої атлетики України
    легкоатлетичні змагання легка атлетика рекорд
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