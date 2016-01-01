«Українських отаманів» виставляють на драфт

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Колишній тренер «Українських отаманів» Михайло Мельник розповів, що його колишні підопічні сьогодні будуть виставлені на драфт

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Наша федерація виставить на конкурс найталановитіших боксерів. Ну а 12 клубів-учасників будуть вирішувати, хто їм потрібен.Якщо хтось із українців підійде закордонному клубу, то наша федерація відпустить боксера, з яким команді залишиться домовитися лише по заробітній платі. Самі боксерина драфт не поїдуть. Клуби будуть робити вибір через інтернет.Я б хотів, щоб хтось перейшов в іноземний клуб. Все-таки збірна України фактично сидить вдома і нікуди не їде.Боксери не мають міжнародного досвіду. Це велика біда. Була надія наУкраїнських Отаманів, але клубу не стало. Тепер українці будуть варитися у власному соку і матимуть досвід поєдинків з боксерами з Азії, Європи або Америки, - сказав Мельник.

Джерело: 24boxing.com.ua