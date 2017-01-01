Український боксер Бурсак проведе наступний бій у кінці лютого або на початку березня

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В даний момент ведуться переговори щодо організації поєдинку

Український боксер, який виступає у другій середній вазі (до 76 кг),(33-4-1, 15 КО) найближчим часом повернеться в ринг. «Тигр», який свій останній поєдинок проти росіянина Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) провів в київському «Палаці спорту» ще 23 квітня минулого року, скоро дізнається ім'я нового суперника.

Як повідомив сам боксер, по бою в даний момент ведуться переговори, а сам поєдинок повинен відбутися в кінці лютого або на початку березня. Про місце проведення буде відомо пізніше.

Раніше генеральний директор промоутерської компанії K2 Pomotions Ukraine Олександр Красюк розповів , що Бурсак повинен був битися проти Біллі Джо Сондерса в андеркарті реваншу Кличко - Ф'юрі, проте, як ми знаємо, бій між українцем і британцем так і не відбувся.

Таким чином, у Макса Бурсака зірвалися відразу два поєдинки проти Сондерса - спершу через травму британця (його замінив Щелев), а потім через скасування бою Кличко - Ф'юрі (Бурсак залишився без поєдинку).

Джерело: xsport.ua