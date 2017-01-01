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    Український боксер виграв четвертий бій за два місяці

    • Сьогодні, 18:59
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    Сергій Богачук переміг технічним нокаутом у другому раунді

    Колишній учасник команди «Українські отамани» Сергій Богачук здобув свою четверту перемогу на професійному рингу.

    Поєдинок відбувся в каліфорнійському місті Коста-Меса. Українець зумів нокаутувати свого суперника Джонатана Асевеса (1-3, 0 КО) вже в другому раунді.

    Нагадаємо, свій попередній поєдинок Богачук провів в андеркарті бою Головкін - Джейкобс. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом над представником Куби Ясмані Педроса (1-2, 1 КО).

    Джерело: xsport.ua

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