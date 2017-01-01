Важкоатлетка Лисенко поповнила скарбничку нашої команди ще одним «сріблом»
- Сьогодні, 17:29
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Розсилка
Українська спортсменка підняла 125 кг в кращій спробі
Українська важкоатлетка Анастасія Лисенко стала другою в ривку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Спліті.
У найважчій категорії - понад 75 кг - Лисенко вдало використала всі три свої спроби, додаючи кожен раз до свого результату по п'ять кілограмів. У своєму останньому підході Лисенко підняла 125 кг і виборола срібло в цій вправі. Золото у чотирикратної чемпіонки світу росіянки Тетяни Кашириної. Її результат - 140 кг.
Ще одна українка Ганна Макарова, піднявши 96 кг, посіла шосте місце.
Медалі чемпіонату Європи в Спліті в жіночої збірної України також виграли Вероніка Івасюк, Марія Хлян, Ірина Деха і Валентина Кисіль.
Джерело: xsport.ua