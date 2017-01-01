12 екс-гравців «Металіста» дискваліфіковані за договірні матчі

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Від 6 місяців до 3 років дискваліфікації – такі покарання футболістам l

КДК ФФУ дискваліфікував 12 колишніх гравців молодіжних команд «Металіста». Вони отримали покарання від 6 місяців до 3 років бану.

Для організаторів договірних матчів також передбачена умовна довічна дискваліфікація.

Дискваліфіковані Максим Авер'янов, Микита Безклубюк, Богдан Бойчук, Данило Ключка, Руслан Ковток, Євген Малик, Олександр Мєдвєдєв, Ремзі Рамазанов, Сергій Сизий, Дмитро Скаржинський, Даніїл Соломаха, Денис Ткаченко.

Хто яке покарання отримав, стане відомо пізніше, після того, як всі футболісти отримають рішення Комітету.

Щодо двох гравців Металіста (Денис Дьяков, Назар Маліновський) рішення поки не прийнято.

Також відкладено рішення щодо всіх 12 гравців Зорі.

На засідання КДК ФФУ прийшли два футболісти: Денис Дьяков («Металіст») і Сергій Романов («Зоря»).