14-річна Костюк виграла перший дорослий тенісний турнір в кар'єрі
- Сьогодні, 21:54
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Українка стала переможницею змагань в УгорщиніСьогодні 14-річна українська тенісистка Марта Костюкстала переможницею турніру ITF в Угорщині, з призовим фондом 25 тисяч доларів.
У вирішальному матчі Костюк обіграла американку Бернарду Перу.
Шлях до перемоги Костюк:
R1: Кімберлі Ціммерманн (Бельгія, Q) – 6: 2, 6: 3
R2: Анна-Кароліна Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина, 8) – 7: 5, 7: 6 (4)
QF: ІПЕК Сойлу (Туреччина, 1) – 6: 4, 6: 4
SF: Олександра Каданцев (Румунія, 7) – 6: 3, 6: 3
F: Бернарда Пера (США) – 6: 4, 6: 3
Відзначимо, що Марта Костюк стала наймолодшою представницею України, яка коли-небудь вигравала професійний титул в одиночному розряді. Уже в понеділок 15 травня киянка дебютує в рейтингу WTA.
Джерело: segodnya.ua