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    14-річна Костюк виграла перший дорослий тенісний турнір в кар'єрі

    • Сьогодні, 21:54
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    Українка стала переможницею змагань в Угорщині

    Сьогодні 14-річна українська тенісистка Марта Костюкстала переможницею турніру ITF в Угорщині, з призовим фондом 25 тисяч доларів.

    У вирішальному матчі Костюк обіграла американку Бернарду Перу.

    Шлях до перемоги Костюк:

    R1: Кімберлі Ціммерманн (Бельгія, Q) – 6: 2, 6: 3
    R2: Анна-Кароліна Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина, 8) – 7: 5, 7: 6 (4)
    QF: ІПЕК Сойлу (Туреччина, 1) – 6: 4, 6: 4
    SF: Олександра Каданцев (Румунія, 7) – 6: 3, 6: 3
    F: Бернарда Пера (США) – 6: 4, 6: 3

    Відзначимо, що Марта Костюк стала наймолодшою представницею України, яка коли-небудь вигравала професійний титул в одиночному розряді. Уже в понеділок 15 травня киянка дебютує в рейтингу WTA.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс
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