14-річна українка Костюк уперше вийшла в фінал дорослого турніру з тенісу
- Сьогодні, 17:26
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Марта Костюк обіграла румунку Олександру Каданцу і вийшла у фінал турніру в Угорщині
14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF із призовим фондом $25 000 в Дунакесі (Угорщина).
У півфіналі юна українка здобула перемогу над колишньою 59-ю ракеткою світу Олександрою Каданцу з Румунії, посіяною під сьомим номером – 6:4, 6:3.
Марта Костюк уперше в кар'єрі зіграє в фіналі професійного турніру ITF.
До цього найкращим показником українки був півфінал 15-тисячника в Антальї в березні цього року.
Джерело: segodnya.ua