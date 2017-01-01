14-річна українка Костюк уперше вийшла в фінал дорослого турніру з тенісу

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Марта Костюк обіграла румунку Олександру Каданцу і вийшла у фінал турніру в Угорщині

14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF із призовим фондом $25 000 в Дунакесі (Угорщина).

У півфіналі юна українка здобула перемогу над колишньою 59-ю ракеткою світу Олександрою Каданцу з Румунії, посіяною під сьомим номером – 6:4, 6:3.

Марта Костюк уперше в кар'єрі зіграє в фіналі професійного турніру ITF.

До цього найкращим показником українки був півфінал 15-тисячника в Антальї в березні цього року.

Джерело: segodnya.ua