17-річна українська тенісистка виграла третій турнір у кар'єрі

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Катерина Завацька торік перемагала на турнірах у Грузії та Єгипті

Українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру серії ITF в італійському Санта-Маргарита-ді-Пула.

У фіналі 17-річна українка за 1 годину 40 хвилин обіграла Хлое Паке з Франції – 6:1, 6:3.

Всього на цьому турнірі Завацька провела 7 матчів, у тому числі 2 – в кваліфікації. В 6-ти поєдинках вона обігравала суперниць, які стоять вище за неї в рейтингу.

Для Завацької, яка в рейтингу WTA займає 533-є місце, це третій титул у професійній кар'єрі. У минулому році вона перемогла на турнірі в Грузії та Єгипті з призовим фондом 10 тисяч доларів. Зазначимо, що призовий фонд змагань у Санта-Маргарита-ді-Пула становив 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в суботу на тому ж турнірі в Італії Даяна Ястремська стала переможницею в парному розряді. Також відзначимо, що Марта Костюк не змогла пробитися у фінал на турнірі в Анталії.

Джерело: segodnya.ua