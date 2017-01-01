19 країн закликали звільнити Росію від всіх міжнародних змагань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім того, РФ повинні позбавити права проведення турнірів

19 національних антидопінгових організацій зажадали усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань і позбавити країну права проведення міжнародних турнірів, повідомляє в своєму Twitter журналіст ВВС Ден Роан. Вимога висунуто за результатами доповіді незалежної комісії WADA під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена.

«У зв'язку з появою нових незаперечних доказів існування державної системи приховування допінгу в Росії за результатами розслідування Макларена керівництво закликає звільнити країну від участі у всіх міжнародних змаганнях, поки спорт і антидопінгова система в Росії не стане відповідати вимогам WADA. Також керівництво просить перенести всі заплановані на території Росії змагання і встановити мораторій на проведення інших турнірів в країні», — наголошується в заяві NADO.

Джерело: УНІАН