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    20-річний українець Грико став п'ятим на Світовому Кубку виклику в Хорватії

    • Сьогодні, 10:13
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    Гімнаст виступив у фіналі вправ на брусах

    Гімнаст збірної України учасник Олімпійських Ігор 2016 Владислав Грико  посів п'яте місце у вправах на брусах на етапі Світового Кубка виклику в хорватському Осієку.

    У фіналі 20-річний харків'янин отримав оцінку 13,767. Золото виграв Хоссімар Кальво з Колумбії (14,767).

    21 травня в жіночих змаганнях в фіналах вправ на колоді і у вільних вправах виступить Діана Варінская.

    Джерело: xsport.ua

    спортивна гімнастика
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