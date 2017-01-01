20-річний українець Грико став п'ятим на Світовому Кубку виклику в Хорватії
- Сьогодні, 10:13
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Гімнаст виступив у фіналі вправ на брусах
Гімнаст збірної України учасник Олімпійських Ігор 2016 Владислав Грико посів п'яте місце у вправах на брусах на етапі Світового Кубка виклику в хорватському Осієку.
У фіналі 20-річний харків'янин отримав оцінку 13,767. Золото виграв Хоссімар Кальво з Колумбії (14,767).
21 травня в жіночих змаганнях в фіналах вправ на колоді і у вільних вправах виступить Діана Варінская.
Джерело: xsport.ua