31-річний футболіст збірної Чехії покінчив життя самогубством



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Франтішек Райторал выступав за турецький «Газіантепспор»

Гравець національної збірної Чехії з футболу і турецького «Газіантепспора» Франтішек Райторал покінчив життя самогубством.

Гравця знайшли повішеним у його домі після того, як «Газіантепспор» попередив владу про його відсутність на тренуванні в неділю.

«На жаль, я можу підтвердити, що новини про самогубство – правда, – сказав президент клубу Ібрагім Кизил. – Його товариші по команді були стурбовані тим, що Райторал не взяв участі в тренуванні. У нього був чудовий настрій, у нього не було проблем, я дійсно не знаю, чому він так вчинив».

Чеська футбольна асоціація висловила «глибоке співчуття родичам». «Вікторія» з Пльзеня віддала данину поваги своєму колишньому гравцеві, зазначивши у своїй заяві: «Спочивай з миром, Райт, ми всі сумуватимемо за тобою, ми ніколи тебе не забудемо».

Захисник приєднався до турецького клубу «Газіантепспор» у 2016 році, до цього провівши сім років у «Вікторії», де двічі вигравав чеську лігу. Також Райторал провів 14 матчів за збірну своєї країни і був частиною команди, яка досягла чвертьфіналу Євро-2012.

Джерело: BBC