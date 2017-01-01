35-річний капітан «Шахтаря» Даріо Срна підписав новий контракт з «гірниками»
- Сьогодні, 11:01
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Нова угода буде діяти до літа 2018 року
Капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт гірників. Новий контракт Срни з «Шахтарем» розрахований до літа 2018 року, тоді як його попередня угода минала після закінчення поточного сезону.
Даріо Срна виступає за «Шахтар» з 2003 року і є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів. Він 524 виходив на поле у складі донецького клубу і забив 49 м'ячів. У складі «помаранчево-чорних» Срна вісім разів вигравав чемпіонат України, шість разів — Кубок і Суперкубок України, а також ставав володарем Кубка УЄФА в 2009 році.
У поточному сезоні Даріо, незважаючи на солідний за футбольними мірками вік, залишається основним гравцем команди і вже зіграв за «Шахтар»31 матч у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 9 гольовими передачами.
Нагадаємо, що вчора донецький «Шахтар» в матчі чемпіонату України переміг «Олександрію» з рахунком 1:0.