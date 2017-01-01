36-річний Бейлі сенсаційно виграв «золото» чемпіонату світу, Семенов – п'ятий
- Сьогодні, 18:39
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Один промах не дозволив українцю Сергію Семенову поборотися за медаліСьогодні в німецькому місті Антхольц відбулася чоловіча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону.
Українець Сергій Семенов протягом всієї гонки знаходився в лідируючій групі і якийсь час навіть очолював гонку, проте промах під час третьої стрільби не дозволив йому поборотися за медалі.
Решта українців виступила менш успішно – Дмитро Підручний став 41-им, Руслан Ткаленко – 70-им, Олександр Жирний – 80-им.
Переможцем гонки несподівано став американець Лоуелл Бейлі – він пройшов всю дистанцію без єдиного промаху і зумів випередити чеха Ондржея Моравця на 3,3 секунди.
Для 36-річного спортсмена ця перемога стала першою в кар'єрі на чемпіонатах світу та Кубку світу. Раніше найвищим його досягненням була "бронза" етапу в Контіолахті в 2014 році
Третє місце дісталося знаменитому французу Мартену Фуркаду, який також виграв Малий кришталевий глобус.«золото»