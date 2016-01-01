50 тисяч квитків на бій Кличко – Джошуа були продані за хвилини

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Наступну партію квитків пустять у продаж 16 січня

Під час першого етапу продажу квитків на бій чемпіона WBA британця Ентоні Джошуа та українця Володимира Кличка продано 50 тисяч "тікетів"! Поєдинок відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі", який вміщує близько 80 тисяч глядачів, плюс 10 тисяч місць буде додано на футбольному полі. Другий етап продажу стартує 16 січня на сайті stubhub.co.uk, квитки будуть продаватися у всіх цінових категоріях– £40, £60, £80, £100, £150, £200, £400, £800 і £2,000 за пакет VIP.

"Хотів купити квиток за 100 фунтів, але вони пішли всього за хвилину!", – пишуть вболівальники в соціальних мережах. "Квитків за 40, 60, 80 фунтів не вдалося купити ані мені, ані жодному з моїх знайомих!", – цитує boxing-mma.com британських фанатів боксу.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Джошуа – Кличко, крім поясу британця IBF, також стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBA.

Джерело: segodnya.ua