57 українських спортсменів будуть готуватися до Олімпіади-2018
- Сьогодні, 20:55
-
Розсилка
Ліцензійний відбір для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня
Сьогодні під час засідання виконкому НОК України був затверджений список 57 спортсменів-кандидатів для участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Список спортсменів сформований відповідно до виконання кваліфікаційних вимог, затверджених раніше Міністерством молоді та спорту.
Кількість спортсменів з видів спорту:
біатлон – 26;
гірські лижі – 4;
лижні гонки – 6;
лижне двоборство – 2;
санний спорт – 4;
скелетон – 1;
сноубординг – 3;
стрибки з трампліну – 1;
фігурне катання – 6;
фристайл – 3;
шорт-трек – 1.
Ліцензійний відбір спортсменів для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня наступного року, а 28 січня передбачена остаточна подача заявок.
Очікується, що близько 45 спортсменів зможуть представити Україну на головному зимовому форумі чотириріччя в 9-11 видах спорту.
За словами Сергія Бубки, НОК з листопада 2016 по лютий 2018 року виплачувати 26 стипендій провідним спортсменам із зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний обсяг стипендій становить 6 млн гривень.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пхенчхані (Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року. Протягом 17 днів близько 2500 спортсменів з 90 країн світу розіграють 102 комплекти нагород у 15 видах спорту.
Джерело: Сегодня