57 українських спортсменів будуть готуватися до Олімпіади-2018

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Ліцензійний відбір для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня

Сьогодні під час засідання виконкому НОК України був затверджений список 57 спортсменів-кандидатів для участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Список спортсменів сформований відповідно до виконання кваліфікаційних вимог, затверджених раніше Міністерством молоді та спорту.

Кількість спортсменів з видів спорту:

біатлон – 26;

гірські лижі – 4;

лижні гонки – 6;

лижне двоборство – 2;

санний спорт – 4;

скелетон – 1;

сноубординг – 3;

стрибки з трампліну – 1;

фігурне катання – 6;

фристайл – 3;

шорт-трек – 1.

Ліцензійний відбір спортсменів для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня наступного року, а 28 січня передбачена остаточна подача заявок.

Очікується, що близько 45 спортсменів зможуть представити Україну на головному зимовому форумі чотириріччя в 9-11 видах спорту.

За словами Сергія Бубки, НОК з листопада 2016 по лютий 2018 року виплачувати 26 стипендій провідним спортсменам із зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний обсяг стипендій становить 6 млн гривень.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пхенчхані (Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року. Протягом 17 днів близько 2500 спортсменів з 90 країн світу розіграють 102 комплекти нагород у 15 видах спорту.

Джерело: Сегодня