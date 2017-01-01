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    57 українських спортсменів будуть готуватися до Олімпіади-2018

    • Сьогодні, 20:55
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    Ліцензійний відбір для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня

    Сьогодні під час засідання виконкому НОК України був затверджений список 57 спортсменів-кандидатів для участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.

    Список спортсменів сформований відповідно до виконання кваліфікаційних вимог, затверджених раніше Міністерством молоді та спорту.

    Кількість спортсменів з видів спорту:

    біатлон – 26;
    гірські лижі – 4;
    лижні гонки – 6;
    лижне двоборство – 2;
    санний спорт – 4;
    скелетон – 1;
    сноубординг – 3;
    стрибки з трампліну – 1;
    фігурне катання – 6;
    фристайл – 3;
    шорт-трек – 1.

    Ліцензійний відбір спортсменів для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня наступного року, а 28 січня передбачена остаточна подача заявок.

    Очікується, що близько 45 спортсменів зможуть представити Україну на головному зимовому форумі чотириріччя в 9-11 видах спорту.
    За словами Сергія Бубки, НОК з листопада 2016 по лютий 2018 року виплачувати 26 стипендій провідним спортсменам із зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний обсяг стипендій становить 6 млн гривень.

    Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пхенчхані (Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року. Протягом 17 днів близько 2500 спортсменів з 90 країн світу розіграють 102 комплекти нагород у 15 видах спорту.

    Джерело: Сегодня

    спорт Олімпійські Ігри
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