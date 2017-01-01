  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Африканський боксер помер після нокауту

    • Сьогодні, 22:30
    • Розсилка

    Герберта Нкабіті з рингу забрали до лікарні, але не врятували

    36-річний боксер з Ботсвани Герберт Нкабіті (10-2-1, 10 КО) помер в лікарні після поразки нокаутом.

    У п'ятницю, 28 квітня, Нкабіті в південноафриканському місті Бракпан проводив поєдинок з місцевим боксером Віллісом Балою (4-7-2), повідомляє boxing-mma.

    У шостому раунді Нкабіті після потужних ударів звалився на настил рингу. Боксера забрали до лікарні, де він і помер.

    Герберт Нкабіті був срібним призером Всеафриканських ігор, а коли 2008 року не потрапив на Олімпіаду, перейшов у професіонали.

    Джерело: Сегодня

    спорт бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ