Африканський боксер помер після нокауту

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Герберта Нкабіті з рингу забрали до лікарні, але не врятували

36-річний боксер з Ботсвани Герберт Нкабіті (10-2-1, 10 КО) помер в лікарні після поразки нокаутом.

У п'ятницю, 28 квітня, Нкабіті в південноафриканському місті Бракпан проводив поєдинок з місцевим боксером Віллісом Балою (4-7-2), повідомляє boxing-mma.

У шостому раунді Нкабіті після потужних ударів звалився на настил рингу. Боксера забрали до лікарні, де він і помер.

Герберт Нкабіті був срібним призером Всеафриканських ігор, а коли 2008 року не потрапив на Олімпіаду, перейшов у професіонали.

Джерело: Сегодня