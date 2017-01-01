Ахметов привітав «Шахтар» із «золотим дублем»

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Команда яскраво провела сезон, вигравши чемпіонат і Кубок України

Президент ФК «Шахтар»привітав команду з красивою перемогою в Кубку України і феєричним сезоном:

«Вітаю гравців, тренерський штаб, співробітників клубу і всіх уболівальників «Шахтаря» з яскравою, красивою перемогою!

Кубок України і золоті медалі чемпіонату знову в руках «Шахтаря». Мої гравці і тренерський штаб на чолі з Паулу Фонсекою заслуговують найгучніших оплесків стоячи за «золотий дубль», який заслужено виграли і подарували нашим уболівальникам. Дякую, хлопці, ви – переможці, ви – герої.

Тисячу разів дякую кожному, хто віддав всі свої сили і вклав серце в перемогу «Шахтаря»! Головному тренеру Паулу Фонсеці, тренерському штабу, гравцям, лікарям і масажистам, всій величезній сім'ї футбольного клубу «Шахтар», а найголовніше – нашим уболівальникам. Без вас цієї перемоги не було б.

Вітаю, дорогі друзі! З перемогою, із «золотим дублем»!»

Вчора в фіналі Кубка України в Харкові «Шахтар» обіграв «Динамо» з рахунком 1:0.

Джерело: segodnya.ua