Альберто Саласар: Я вірю в чистий спорт

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Тренер Мо Фари спростував обвинувачення щодо використання заборонених препаратів

Тренер британського бігуна Мо Фари Альберто Саласар заявив, що інформація про застосування заборонених препаратів у його спортивній групі, представлена в доповіді Американського антидопінгового агентства (USADA), є помилковою.

«Як я вже неодноразово зазначав, успіхи, досягнуті моїми спортсменами, пов'язані з важкою і самовідданою працею. Я вірю в чистий спорт і методичний підхід до тренувань.

Щоб прояснити питання, я ніколи не використовував тестостерон, будучи спортсменом, у мене ніколи не було «подвійних» рецептів на тестостерон і я ніколи не нав'язував застосування тестостерону спортсменам. Необґрунтовані спекуляції з боку USADA просто помилкові.

Так само здогад USADA щодо ін'єкцій L-карнітину теж неправильний. Докази було представлено USADA, вони спростовують їх, нічим не підкріплюючи свої припущення, – докази, які USADA мала зібрати, перш ніж видавати хибні припущення як факти.

Я зробив більше, ніж будь-який тренер, постійно спростовуючи помилкові звинувачення в порушеннях, яких не було. Я співпрацював повною мірою, добровільно відповів на питання USADA під присягою і надав тисячі документів.



Мені і моїм спортсменам нічого приховувати, і ми нічого не приховуємо. Мені особливо неприємно, що особиста медична документація атлетів відкрито публікується, цьому немає жодних виправдань», – зазначив Саласар.

Джерело: mir-la.com