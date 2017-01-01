Алі Башир:«Джошуа – єдиний, хто зараз буде фаворитом в бою з Усиком»

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Український боксер вже готовий до поєдинків проти Уайлдера і Паркера і може повторити шлях Холіфілда

Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир високо оцінив перспективи свого колишнього підопічного, чинного чемпіона світу WBO в категорії до 90,7 кг Олександра Усика (12-0, 10 КО).

- Він – кращий в крузервейті. Але, щоб бути впевненим в цьому, треба подивитися, як він буде виглядати проти топ-опонента. Як він буде виглядати, коли його клас і клас його опонента буде приблизно рівний. Ось тоді ми і отримаємо відповідь.

Є кілька хлопців. І якщо Лебедєв, як мені здається, вже на фінішній прямій своєї кар'єри, то величезну небезпеку несуть Гассієв і Брієдіс. Це – нові чемпіони, молоді, голодні. Вони – справжня загроза. Можливо, не зараз, а в майбутньому, але... якщо Гассієв або Бріедіс приймуть бій, краще їм бути готовими на всі 100%.

Усик буде успішний в хевівейті. Завдяки своїй майстерності, IQ, характеру, антропометрії. Думаю, він повторить шлях Холіфілда.

Якби я його тренував, вже зараз шукав би можливості зустрічі з Паркером або Уайлдером. Я знаю, про що говорю – 2 роки з ним працював. Він – з тих, хто знайде шлях до перемоги. Навіть на краю, навіть коли підводить "дихалка", він знайде ресурси, він знайде можливість перемогти.

У нього величезна кар'єра в любителях. Йому доводилося зустрічатися з різними опонентами, в т.ч. з тими, хто був вище і у кого були руки довші.

Дуже складно довелося б в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Це – найскладніший тест. Але, як мені здається, через пару років він буде готовий і до Джошуа. А зараз, Джошуа – єдиний боксер в світі, кого я вважаю фаворитом у протистоянні з Усиком. А інших він може перемагати і зараз: і Паркера, і Уайлдера. Повторюся, найскладніший тест – це Джошуа.

Джерело: segodnya.ua