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    Алієв оформив хет-трик у матчі аматорського чемпіонату

    • Сьогодні, 16:06
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    Екс-гравець збірної України продовжує підтримувати форму у київській Суперлізі

    Колишній футболіст київського «Динамо» і збірної України Олександр Алієв відзначився хет-триком за аматорський клуб «Катандзаро» у матчі проти «Альянсу» (9:2) в рамках п'ятого туру київської Суперліги.

    В п'яти матчах чемпіонату Алієв забив 10 голів.

    Нагадаємо, в жовтні минулого року футболіст був відрахований з казахстанського «Тараза» і досі залишається без команди. У футболці «Тараза» українець провів 13 матчів і забив один гол.

    футбол спорт «Динамо»
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