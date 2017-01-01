Алієв відзначився хет-триком у матчі аматорської ліги Києва

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Екс-гравець київського «Динамо» і національної збірної України Олександр Алієв відзначився хет-триком у матчі другого туру WSL (аматорський чемпіонат, який проходить на полях Києва і Київської області) між командами «Catanzaro» і «Каскадом»

Два з трьох м'ячів у ворота «Каскаду» Олександр Алієв провів прямими ударами зі штрафного, а ще один – дебютний – замкнувши простріл партнера з правого флангу.

Останнім професійним клубом Алієва був казахстанський «Тараз», який він залишив восени 2016 року після конфлікту з головним тренером Юрієм Максимовим.