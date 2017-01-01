  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Алієв відзначився хет-триком у матчі аматорської ліги Києва

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка

    Екс-гравець київського «Динамо» і національної збірної України Олександр Алієв відзначився хет-триком у матчі другого туру WSL (аматорський чемпіонат, який проходить на полях Києва і Київської області) між командами «Catanzaro» і «Каскадом»

    Два з трьох м'ячів у ворота «Каскаду» Олександр Алієв провів прямими ударами зі штрафного, а ще один – дебютний – замкнувши простріл партнера з правого флангу.

    Останнім професійним клубом Алієва був казахстанський «Тараз», який він залишив восени 2016 року після конфлікту з головним тренером Юрієм Максимовим.

    футбол спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ