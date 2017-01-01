Американський канал зняв документальний фільм про Ломаченка

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У картині покажуть два останні дні підготовки українця до поєдинку проти Ніколаса Уолтерса

Відомий американський телеканал НВО покаже фільм про українського чемпіона світу у другій легкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка (7-1, 5 КО).

Журналісти НВО стежили за останніми двома днями підготовки українця до переможного поєдинку проти Ніколаса Уолтерса (26-1-1, 21 КО) і покажуть фільм серії "2 Days".

Прем'єра фільму відбудеться в 00:10 25 березня за місцевим часом.

Нагадаємо, бій Уолтерс – Ломаченко завершився технічним нокаутом у сьомому раунді, після чого українець був визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Перший поєдинок Ломаченка в 2017 році пройде проти Джейсона Соси (20-4-1, 15 КО) 8 квітня в штаті Меріленд, США.

Джерело: segodnya.ua