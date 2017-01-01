Анатолій Тимощук завершив кар'єру футболіста

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Гравець вирішив взяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу в своєму житті

Анатолій Тимощук прийняв рішення завершити професійну кар'єру футболіста. «Не шукаю ніяких клубів і спокійно завершив свої футбольні виступи», – заявив Анатолій. – Зараз вирішив узяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу в своєму житті. Найближчим часом на всі свої запитання дам відповіді». Також екс-хавбек збірної України наголосив, що у нього немає пропозицій про продовження футбольної кар'єри футболіста, але є варіанти попрацювати в ролі тренера. «На даний момент більше пропозицій про тренерську роботу. Не чекаю пропозицій продовжити кар'єру гравця, адже майже на 100% впевнений, що припиняю свої виступи на футбольному полі. Буду допомагати молодим гравцям домагатися успіху».



Останнім клубом Тимощука був казахстанський «Кайрат», який футболіст залишив в листопаді минулого року після закінчення терміну дії трудової угоди. Після цього повідомлялося про те, що Тимощук може продовжити активні виступи у футболі або ж стати одним з помічників Мірчі Луческу у пітерському «Зеніті». Сьогодні стало відомо, що Анатолій Тимощук успішно завершив навчання на тренерських курсах у центрі ліцензування ФФУ, після чого отримав диплом PRO-зразка.

За свою багаторічну кар'єру Анатолій Тимощук пограв за «Волинь», «Шахтар», «Зеніт», «Баварію» і «Кайрат». Є переможцем Ліги чемпіонів-2012/13, володарем Кубка УЄФА-2007/08, триразовим чемпіоном України (2001/02, 2004/05, 2005/06), триразовим переможцем Кубка України (2000/01, 2001/02, 2003/04), володарем Суперкубка України – 2005, дворазовим чемпіоном Росії (2007, 2014/15), дворазовим чемпіоном Німеччини (2009/10, 2012/13), дворазовим володарем Кубка Німеччини (2009/10, 2012/13), а також володарем Кубка Казахстану – 2015.

У складі національної збірної України Тимощук брав участь у фінальній частині чемпіонату світу – 2006 і чемпіонатів Європи 2012 і 2016 років. Загалом за жовто-синіх провів 144 матчі, в яких відзначився чотирма голами.