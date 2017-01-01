«Андерлехт» почав переговори з «Динамо» про викуп Теодорчика
- Сьогодні, 16:55
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«Андерлехт» почав переговори з київським «Динамо» щодо трансферу польського нападника Лукаша Теодорчика
Контракт Лукаша Теодорчика належить «Динамо», але влітку керівництво киян прийняв рішення відправити нападника в оренду.
Поляк став лідером бельгійського гранда і забив 27 голів у 37 матчах. За даними бельгійських ЗМІ, у «Андерлехта» є першочергове право викупу гравця за 5 мільйонів євро, після чого Теодорчик може бути перепроданий в один з топ-чемпіонатів вже влітку.
Джерело: Вголос