Андрій Шевченко: «Результат негативний, але ще нічого не втрачено»

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Головний тренер збірної України прокоментував відбірковий матч ЧС-2018

У Загребі відбулася післяматчева прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка після поразки від команди Хорватії.

«Гра склалася з епізодів. Коли у Хорватії в певній фазі гри була перевага, вони її реалізували. Нам те ж саме зробити не вдалося. Результат, звичайно, негативний, але ще нічого не втрачено. У хорватів є серйозна перевага, але ми продовжуємо боротися», - почав Шевченко. Говорячи про своїх підопічних,

Шевченко зазначив: «У нас будь-який гравець повинен завойовувати місце в складі. Немає неприкасаемых. Гравці приїжджають на збір, ми їх дивимося, а потім робимо висновки. Сьогодні були гравці, які добре проявили себе, були ті, хто не зміг повністю реалізувати себе. Але це не означає, що вони не отримають місця у команді у майбутньому. Так само, як і те, що зіграли сьогодні добре, гарантували собі місце в команді в наступних матчах».

«Гра сьогодні у нас місцями виходила, місцями - ні. У хорватів є два супергравця - Модріч і Ракітіч. До речі, Модріч організував гольовий момент. Ми зводили нашу гру не тільки на пресинг, ми повинні були контратакувати. На жаль, кілька помилок перчеркнули всі зусилля". «Україна і Хорватія - дві абсолютно різні команди, за стилем, за діями на полі. Ми вивчили суперника, ми прекрасно розуміли, що нас чекає. Ми за стилем грали у свій футбол, моментами це виходило. Я бачив те, що хотів бачити від своєї команди».

«Перша поразка у тренерській кар'єрі? Вигравати завжди неможливо. Поразки приходять і йдуть. Що стосується сьогоднішнього матчу, то можна програвати по-різному. Сьогодні ми програли за гідної гри. Підемо далі». «Заміна на Бесєдіна? Я чувствовав, що ми маємо перевагу. Хотілося його розвинути. Я вважаю, що ми абсолютно правильно зробили, намагаючись підсилити атаку», - підсумував тренер.

Нагадаємо, що матч Хорватія - Україна завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол на рахунку екс-гравця «Дніпра» а нині італійської «Фіорентини» Ніколи Калініча.







Джерело: УНІАН