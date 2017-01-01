Андрій Шевченко: У збірній можуть з'явитися нові імена

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Наставник збірної України Андрій Шевченко майже визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до гри з Хорватією

Напередодні найважливішого матчу збірної України з футболу у відбірковому циклі ЧС-2018 проти команди Хорватії головний тренер українців Андрій Шевченко зазначив, що вже практично визначився зі складом команди і помітив, що в збірній можуть з'явитися нові імена.

«Для початку нам треба визначитися зі списком футболістів, врахувати нюанси, пов'язані з їх ігровою практикою, і вже від цього відштовхуватися. Ні для кого ж не секрет, що ряд легіонерів не має зараз достатньої ігрової практики. Всім нам треба розуміти, що буває відсутність ігрової практики, а буває відсутність мотивації. Для збірної це взагалі неприйнятно, з цією проблемою для початку треба розібратися в клубі. У нас, на жаль, не така висока конкуренція, щоб відмовлятися від кращих гравців тільки з причини, що він не має практики в клубі.

Повторюся, існують різні ситуації на різних позиціях, і ми їх враховуємо. Будемо шукати вихід. Плануємо запросити 24-26 футболістів. Список сформований не до кінця. Кілька кандидатур ще треба допрацювати. Найголовніше, щоб не було травм. Можуть з'явитися новачки в збірній? Можуть. Проблемні позиції?

Футболісти приїдуть на збір, ми все побачимо і зробимо висновки. Будемо шукати резерви всередині колективу, можливо, зробимо якісь перестановки, попросимо когось зіграти на іншій позиції», – розповів Шевченко.

Джерело: УНІАН