Андрій Шевченко: З легіонерів зробили виняток лише для Коноплянки

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Головний тренер збірної України прокоментував виклик гравців на найближчі поєдинки

«Більшість футболістів, які виступають за кордоном, не мають ігрової практики, і це для нас проблема. Ми зробили виняток тільки по Євгену Коноплянці з огляду на те, що на його позиції не така вже й велика конкуренція. Іншим хлопцям я сам зателефонував і пояснив ситуацію. На їхніх позиціях є гравці, які регулярно виходять на поле», - почав Шевченко.

Говорячи про те, що у списку всього 23 гравця, що менше ніж зазвичай, і з чим це пов'язано, Шевченко зазначив: «Із закінченням сезону. Ми порахували, що буде краще, якщо хлопці відпочинуть, вирішать питання зі своїм майбутнім, а не просто приїдуть і будуть тренуватися. У нас є резервний список. Подивимося, чи зможуть відновитися після травм Руслан Ротань та Артем Кравець. Будемо стежити за тим, як себе проявлять в останніх турах чемпіонату України Іван Петряк, Віктор Циганков та Артем Довбик. У разі необхідності когось з них ще викличемо, з цим ніяких проблем немає». А говорячи про те, чи не буде тренерський штаб приховувати від суперника основу, намагатися його заплутати, зазначив: «Ні. Наша основна мета — вирішити свої питання. Подивимося, може, трохи змінимо схему гри попереду, поставимо перед футболістами певні завдання. Мене турбує проблема присутності наших гравців у штрафному майданчику під час атаки — занадто мало їх там знаходиться. Над цим і будемо працювати. Плюс, звичайно, потрібно підвищувати якість виконання».

Говорячи про чергових дебютантів команди Шевченко зазначив: «Андрій Лунін і Володимир Шепелєв — це майбутнє нашої збірної. Я вже не раз говорив, що шанси потрапити в національну команду є у всіх. Нехай хлопці доводять це своїми діями, а ми будемо їх викликати. Навесні Шепелєв став гравцем основного складу «Динамо», почав показувати стабільний футбол, ми за ним стежили. У свою чергу Лунін — дуже перспективний воротар, який демонструє не по роках впевнену гру. Ми дивилися його матчі, про нього добре відгукується тренер воротарів Педро Харо. Також я контактував з Дмитром Михайленком та Андрієм Русолом. Загалом, саме час познайомитися з цими хлопцями».

Напередодні Шевченко оприлюднив склад на червневі матчі - товариську гру з Мальтою і гру відбору ЧС-2018 з Фінляндією.







Джерело: Команда