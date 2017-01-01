Андрій Шевчено: «Завдання команди - створити певний пресинг»

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Головний тренер українців відповів на питання ЗМІ за добу до найважливішої гри відбіркового циклу ЧС-2018 Хорватія-Україна

На стадіоні Максимір у Загребі відбулася прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка напередодні матчу проти збірної Хорватії у відбірковому циклі ЧС-2018.

«Відповідаючи на питання. про свої спогади від стадіону в Загребі в якості гравця, Шевченко зауважив: «У мене дуже погана пам'ять, особливо те, що стосується гравця. Це був жарт Тут в Хорватії завжди було дуже важко, особливо зараз, коли підібрався такий колектив, настільки класні гравці". «Говорячи про майбутній матч, тренер зауважив: «Нам вдалося зробити певний мікроцикл, був збір, ми подивилися гравців. Плюс, ми можемо стежити за гравцями онлайн в клубах. Щодо професійної складової - команда готова. Всі гравці можуть виконувати свою роботу якісно.

Щодо інших аспектів - психології і т. д., гра завтра покаже. Кожен футболіст, безумовно, індивідуально підходить до матчу». «Завдання команди - створити певний пресинг. У випадку зі збірною Хорватії - зона комфорту - середина поля. Ми повинні обмежити суперника в цій зоні, створити йому певні незручності, тоді нам буде набагато легше досягти позитивного результату».

«Так, я говорив і періодично спілкуюся з представниками команди-суперника. Ми говоримо по-дружньому. Це не стосувалося матчу, ми спілкуємося чисто по-людськи. У мене в Хорватії дуже багато друзів, я з ними часто спілкуюся» «Щодо футболістів, у яких немає ігрової практики - ми дивилися на їх фізичні та ігрові кондиції. Повторюся, всі гравці готові з професійної точки зору. У цьому питань немає. Говорячи про психологічному аспекті їх готовності до гри скажу так - я в них вірю». «Результат дуже важливий. Домогтися результату вкрай важливо для нас у нинішній ситуації. Але, разом з тим, я буду просити гравців домогтися рузультата у хорошою, красивою грі», - підсумував Шевченко.

Матч Хорватія-Україна відбудеться в суботу, 24 березня у Загребі. Початок гри о 21.45 за київським часом.





Джерело: УНІАН