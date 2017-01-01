Андрій Ярмоленко: Мені соромно, ми бездарно програли чемпіонство

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Лідер «Динамо» пояснює, чому команда залишилась без титулу

Півзахисник збірної України та «Динамо» Андрій Ярмоленко прокоментував невдалий виступ київського клубу в цьому сезоні УПЛ. Про це він розповів «Футбол 24».

«Такий клуб як «Динамо» не повинен залишатися без трофеїв. Тому мені соромно, що в цьому році ми програли чемпіонство абсолютно бездарно. Ми розгубили очки там, де не мали права не перемагати. Через це фактично в чемпіонській гонці не брали участь», - зізнався Ярмоленко.

Також він пояснив причини невдалого сезону: «Якщо розібратися, то очки ми втрачали справедливо. Тому що з тим футболом, який ми показували в першій частині чемпіонату, претендувати на щось було не можливо. Це ганьба. Не виключаю, що після двох поспіль перемог у чемпіонаті, деякі гравці розслабилися. У когось вже не та мотивація. Одні люди пішли, інші прийшли. У нашому складі чимало молодих гравців, яким потрібен час, щоб грати в той футбол, який вимагає тренер».

Нагадаємо, обігравши «Зорю» 3:2, «Шахтар» вдесяте став чемпіоном України. А «Динамо» гарантувало собі друге місце. В цьому сезоні «гірники» ще можуть вибороти Кубок України, якщо 17 травня переможуть у фіналі «Динамо».

Джерело: Футбол 24