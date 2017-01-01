Англійський «Челсі» влітку попрощається з легендарним Джоном Террі

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Лондонський клуб офіційно повідомив, що контракт із капітаном буде припинено

Футбольний клуб «Челсі» офіційно повідомив, що багаторічний капітан «синіх» Джон Террі влітку покине команду.

За інформацією офіційного сайту клубу, керівництво «Челсі» не продовжуватиме контракт із 36-річним захисником. «Усі на «Стемфорд Брідж» хотіли б висловити величезну подяку Джону та побажати йому найкращих успіхів у майбутньому. За два десятиріччя Джон подарував нам багато миттєвостей для гордості за клуб», – ідеться у повідомленні.

Джон Террі зіграв за «Челсі» у 713 матчах, починаючи з дебютного у 1998 році, і забив 66 м'ячів. Крім того, він – найтитулованіший гравець за історію клубу. Террі один раз виграв Лігу чемпіонів, тріумфував у чотирьох чемпіонатах Прем'єр-ліги, Лізі Європи, виграв п'ять Кубків Англії і три Кубки Ліги.

Сам Террі зазначив, що ще не визначився з майбутнім, але докладає всіх зусиль, щоб допомогти команді у цьому сезоні, в якому «Челсі» – головний претендент на чемпіонство в Англії. Додамо, на оборонця претендує низка китайських та арабських клубів.

Джерело: УНІАН