Анна Музичук обіграла екс-чемпіонку світу з шахів

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Українка виграла першу партію чвертьфіналу у Стефанової

Сьогодні на чемпіонаті світу з шахів українка Анна Музичук виграла першу партію 1/4 фіналу.

Граючи білими фігурами, Музичук завдала поразки колишній чемпіонці світу (2004-2006) з Болгарії Антоанеті Стефановій.

Завтра суперниць чекає друга партія.

Чемпіонат світу проходить за нокаут-системою. У разі нічийного результату двох партій грається тай-брейк: дві партії з контролем часу 25 хвилин, ще дві – 10 хвилин і, якщо буде потрібно, армагеддон.

Музичук – єдина представниця України, що залишилася на турнірі. Після 1/32 фіналу ЧС покинула Наталя Жукова, в 1/16 фіналу вилетіли Наталка Букса, Інна Гапоненко і Ганна Ушеніна.