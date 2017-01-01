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    Анна Музичук обіграла екс-чемпіонку світу з шахів

    • Сьогодні, 19:44
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    Українка виграла першу партію чвертьфіналу у Стефанової

    Сьогодні на чемпіонаті світу з шахів українка Анна Музичук виграла першу партію 1/4 фіналу.

    Граючи білими фігурами, Музичук завдала поразки колишній чемпіонці світу (2004-2006) з Болгарії Антоанеті Стефановій.

    Завтра суперниць чекає друга партія.

    Чемпіонат світу проходить за нокаут-системою. У разі нічийного результату двох партій грається тай-брейк: дві партії з контролем часу 25 хвилин, ще дві – 10 хвилин і, якщо буде потрібно, армагеддон.

    Музичук – єдина представниця України, що залишилася на турнірі. Після 1/32 фіналу ЧС покинула Наталя Жукова, в 1/16 фіналу вилетіли Наталка Букса, Інна Гапоненко і Ганна Ушеніна.

    Джерело: Сегодня
    шахи
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