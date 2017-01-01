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    Арум: Гвоздик нокаутував би Ковальова і Ворда в один і той самий вечір

    • Сьогодні, 16:52
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    Промоутер українського боксера вважає, що для Олександра немає нічого неможливого

    Промоутер Боб Арум вважає, що непереможний український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик(13-0, 11 КО) зможе перемогти всіх нинішніх лідерів своєї ваги.

    «Я б хотів привести його в Лас-Вегас 17 червня. Я думаю, що він би нокаутував Сергія Ковальова і Андре Ворда в один і той самий вечір. У мене немає жодних сумнівів, що Гвоздик «порве» Адоніса Стівенсона за шість раундів», – цитує Арума BoxingScene.

    Нагадаємо, нещодавно українські боксери Усик, Гвоздик і Ломаченко здобули впевнені перемоги у США.

    Джерело: 24boxing.com.ua

    бокс Олександр Гвоздик
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