Арум: Гвоздик нокаутував би Ковальова і Ворда в один і той самий вечір

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Промоутер українського боксера вважає, що для Олександра немає нічого неможливого

Промоутер Боб Арум вважає, що непереможний український боксер напівважкої ваги(13-0, 11 КО) зможе перемогти всіх нинішніх лідерів своєї ваги.

«Я б хотів привести його в Лас-Вегас 17 червня. Я думаю, що він би нокаутував Сергія Ковальова і Андре Ворда в один і той самий вечір. У мене немає жодних сумнівів, що Гвоздик «порве» Адоніса Стівенсона за шість раундів», – цитує Арума BoxingScene.

Нагадаємо, нещодавно українські боксери Усик, Гвоздик і Ломаченко здобули впевнені перемоги у США.

Джерело: 24boxing.com.ua