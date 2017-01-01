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    Australian Open. Бондаренко поступилася Гарсії в першому раунді

    • Сьогодні, 09:46
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    Українка виступатиме ще на матчі парного розряду

    66-я ракетка світу українка Катерина Бондаренко  поступилася в двох сетах француженці Каролін Гарсії (6: 7, 4: 6) в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

    Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час українка чотири рази подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала два брейк-поінт з п'яти. На рахунку Гарсії два ейси, п'ять подвійних помилок і два брейка з двох.

    Відзначимо, що для Катерини це четвертий поспіль виліт на Australian Open в першому колі. За виступ вона отримає $ 36,500 і 10 очок. Українка продовжить виступ на турнірі в парному розряді.

    На Australian Open залишається одна представниця України Еліна Світоліна, яка зіграє в другому колі з американкою Джулією Боузрап.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Катерина Бондаренко
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