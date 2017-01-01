Австрієць виграв спринт Кубка світу

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Кращим серед українських біатлоністів став Сергій Семенов

Сьогодні в німецькому Оберхофі чоловічий спринтерській гонкою стартував етап Кубка світу з біатлону.

Трійка призерів промахнулася по разу, а в швидкості швидше за всіх був австрієць Юліан Еберхард, який виграв першу гонку 2017 року.

Українські біатлоністи не змогли пройти дистанцію без штрафних кіл і більше хвилини програли переможцю. Кращим з наших був Сергій Семенов, який потрапив в топ-20.

Результати спринту:

1. Джуліан Еберхард (Австрія) – 27.26,8 (1 + 0)

2. Міхал Шлезінгр (Чехія) – +10,8 (0 + 1)

3. Домінік Віндіш (Італія) – +40,3 (0 + 1)

Українці

14. Сергій Семенов – +1.09,5 (0 + 2)

23. Віталій Кільчицький – +1.33,7 (1 + 0)

28. Володимир Семаков – +1.40,1 (2 + 0)

56. Артем Прима – +2.28,1 (2 + 3)

Джерело: segodnya.ua