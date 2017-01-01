  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Австрієць виграв спринт Кубка світу

    • Вчора, 20:49
    • Розсилка

    Кращим серед українських біатлоністів став Сергій Семенов

    Сьогодні в німецькому Оберхофі чоловічий спринтерській гонкою стартував етап Кубка світу з біатлону.

    Трійка призерів промахнулася по разу, а в швидкості швидше за всіх був австрієць Юліан Еберхард, який виграв першу гонку 2017 року.

    Українські біатлоністи не змогли пройти дистанцію без штрафних кіл і більше хвилини програли переможцю. Кращим з наших був Сергій Семенов, який потрапив в топ-20.

    Результати спринту:

    1. Джуліан Еберхард (Австрія) – 27.26,8 (1 + 0)
    2. Міхал Шлезінгр (Чехія) – +10,8 (0 + 1)
    3. Домінік Віндіш (Італія) – +40,3 (0 + 1)

    Українці
    14. Сергій Семенов – +1.09,5 (0 + 2)
    23. Віталій Кільчицький – +1.33,7 (1 + 0)
    28. Володимир Семаков – +1.40,1 (2 + 0)
    56. Артем Прима – +2.28,1 (2 + 3)

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ