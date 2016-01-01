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    «Барселона» запропонувала Срні контракт і очікує на рішення гравця

    • 29 Грудня, 20:54
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    Переговори між гравцем і клубом завершені, тепер рішення за хорватом

    «Барселона" запропонувала капітану «Шахтаря» Даріо Срні контракт на півтора року та чекає рішення гравця щодо переходу в каталонський клуб, повідомляє Mundo Deportivo. Якщо Срна погодиться на перехід, він суттєво втратить у зарплаті в порівнянні з грошима, які він отримує в «Шахтарі». Окрім того, трансфер можливий лише за умови, якщо Срна отримає від «Шахтаря» статус вільного агента.

    Раніше президент донецького клубу Рінат Ахметов обіцяв надати футболісту такий статус у випадку, якщо він домовитися з «Барселоною» за умовами контракту.

    Нагадаємо, «Барселона» бажає придбати Срну замість Алейша Відаля, який програв конкуренцію за місце в основному складі, але поки що не має наміру переходити в інший клуб.


    Джерело: УНІАН

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