«Барселона» запропонувала Срні контракт і очікує на рішення гравця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переговори між гравцем і клубом завершені, тепер рішення за хорватом

«Барселона" запропонувала капітану «Шахтаря» Даріо Срні контракт на півтора року та чекає рішення гравця щодо переходу в каталонський клуб, повідомляє Mundo Deportivo. Якщо Срна погодиться на перехід, він суттєво втратить у зарплаті в порівнянні з грошима, які він отримує в «Шахтарі». Окрім того, трансфер можливий лише за умови, якщо Срна отримає від «Шахтаря» статус вільного агента.

Раніше президент донецького клубу Рінат Ахметов обіцяв надати футболісту такий статус у випадку, якщо він домовитися з «Барселоною» за умовами контракту.

Нагадаємо, «Барселона» бажає придбати Срну замість Алейша Відаля, який програв конкуренцію за місце в основному складі, але поки що не має наміру переходити в інший клуб.







Джерело: УНІАН