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Джером Рендл визнаний MVP регулярного чемпіонату Австралії сезону 2016/17

Український баскетболіст Джером Рендл визнаний MVP регулярного чемпіонату Австралії сезону 2016/17 у складі Аделаїди. Натуралізований американський захисник збірної України Рендл за підсумками регулярного чемпіонату став третім за результативністю, набираючи в середньому 21 очко за матч.

Також він третій у лізі за результативним передачам – 5,32 за поєдинок. Протягом всього сезону тренери команд ліги голосували за кращого гравця кожного матчу. У підсумку Рендл переміг зі 143 голосами. Друге місце посів Кейсі Пратер, якого захисник збірної України випередив на 36 голосів.





